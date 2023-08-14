Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление МИД Азербайджана о скоплении на армяно-азербайджанской границе военной техники.

В ведомстве назвали "обычной дезинформацией" сообщения о том, что ВС Армении вели огонь по азербайджанским боевым заставам, расположенным в восточной и юго-западной частях границы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

В конце июля в Минобороны РФ заявили о том, что зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, следует продолжать работать в этом направлении.