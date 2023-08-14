Во Владимирской области возрождается отрасль семеноводства

Во Владимирской области возрождаются семеноводческие хозяйства. На днях такой статус получило агрохозяйство в селе Большепетровское Юрьев-Польского района. Специалисты регионального филиала Россельхозцентра оформили для него сертификат соответствия. Это сельхозпредприятие будет внесено в Реестр семеноводческих хозяйств России, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Реестр семеноводческих хозяйств – единый на территории всей страны. Все заинтересованные лица, покупатели семенного материала могут зайти в этот реестр, посмотреть по зонам, какие хозяйства присутствуют, получить подробную информацию, контактные данные и заказать семена высоких категорий по первой цене – без посредников и переплат», – пояснила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Сертификат соответствия семеноводческому хозяйству выдаётся сроком на 5 лет, при этом ежегодно предприятие проходит инспекционный контроль. По истечении срока сертификацию проводят повторно. Наличие такого сертификата подтверждает, что хозяйство имеет опыт и технические возможности вести семеноводство в соответствии с требованиями стандартов. Закупая здесь семена, сельхозтоваропроизводители гарантированно получают посевной материал высокого качества и все необходимые документы.

Чтобы добиться статуса семеноводческого, хозяйство проходит несколько этапов проверки. Специалисты Россельхозцентра сначала проверяют соответствие документации в области растениеводства, а затем в составе экспертной комиссии с представителями областного Минсельхоза, Госсорткомиссии и Верхневолжского федерального аграрного научного центра выезжают непосредственно на место, чтобы оценить материально-техническую базу. Эксперты смотрят земельные участки, оценивают культуру возделывания и обработки, проверяют наличие в хозяйстве квалифицированных агрономов, сельхозтехники, линии подработки семян, складских помещений.

«В семеноводческих хозяйствах совсем другой уровень возделывания культур, нежели в товарных хозяйствах. Они специализируются на производстве семян именно высоких категорий. Научно-исследовательские институты выводят сорта и получают оригинальные семена, семеноводческие хозяйства занимаются суперэлитой и элитой, а товарные, как правило, уже спускаются на более низкие категории. Эта схема работает десятилетиями», – отметила Марина Олимова.

Современные геополитические реалии привели к тому, что в России вновь ставится задача по развитию отечественного семеноводства, сокращению доли импортных семян в АПК до минимума и обеспечению продовольственной безопасности. К 2030 году доля отечественных семян должна вырасти до 75 процентов, в том числе благодаря расширению количества селекционных центров и семеноводческих хозяйств.

Агрохозяйство в Юрьев-Польском районе стало вторым по счёту во Владимирской области со статусом семеноводческого. Пока что оно отводит 762 га под производство семян высоких категорий зерновых и зернобобовых культур, но в перспективе будет специализироваться также на многолетних травах.