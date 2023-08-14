В Челябинской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Челябинской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях на подъезде к аэропорту.

Как сообщает telegram-канал Shot, испорченное оборудование заметили в ночь на 13 августа. Релейный шкаф выгорел, но на движение поездов это не повлияло. Грузовые вагоны на этом пути курсируют не чаще одного раза в сутки. На месте нашли пустую бутылку из-под горючего и окурок сигареты. Поджигателя ищут.

Напомним, в июне в Челябинской области задержали жителя Башкирии, которого подозревают в совершении поджогов на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе. Через неделю был задержан местный житель, которого подозревают в поджоге двух релейных шкафов.