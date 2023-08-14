В Югре требуют признать банкротом санаторий "Нефтяник Самотлора"

В Арбитражный суд поступило исковое заявление, автор которого требует признать банкротом ООО "Санаторий "Нефтяник Самотлора"".

Заявление зарегистрировано 11 августа. Даты рассмотрения пока нет.

Санаторий расположен в 30 км от Нижневартовска в сторону Самотлорского месторождения. Территория – 14 га. В санатории есть собственная скважина с сеноманской минеральной водой, водо-и грязелечебница, отделение физиотерапии, продвинутые современные методики лечения на новом оборудовании и квалифицированные специалисты.