В Челябинской области местный житель угнал автомобиль и утопил его

В Челябинской области задержали местного жителя, угнавшего и утопившего чужой автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже личного Nissan X-Trail. Он рассказал, что автомобиль пропал, когда он распивал спиртное с компанией знакомых. Он несколько дней искал иномарку, но безуспешно. На пятый день он обратился в полицию.

Сотрудники полиции становили подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый 41-летний житель села Каратабан. Мужчина угнал автомобиль, но не справился с управлением и утопил его в водоеме. Он смог выбраться из машины и скрылся.

На место вызвали водолазов, которые обнаружила кроссовер на расстоянии нескольких метров от берега. Чтобы поднять машину, на место вызвали автокран.