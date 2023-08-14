Братья из Красноуфимска признались в убийстве двух девушек в 2012 году

В Красноуфимске нашли и задержали двоих братьев, обвиняемых в убийстве 11-летней давности. Жертвами стали две девушки, чьи скелетированные останки нашли 25 августа 2013 года.

По данным следствия, девушки пропали в середине мая 2012 года. В пресс-служба областного СКР Накануне.RU пояснили, что на первоначальном этапе следствия раскрыть это особо тяжкое преступление не представилось возможным. Несмотря на это, аналитическая работа продолжалась и, наконец, дала результаты.

"На определенном этапе появилась оперативная информация о возможной причастности к убийству двух братьев. В августе 2023 года следователями СКР по Свердловской области и криминалистами областного СК России, во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области были установлены и задержаны двое указанных фигурантов", - рассказали в пресс-службе.

Удалось установить и место убийства - частный жилой дом. Тела же были закопаны в лесном массиве. Оба задержанных признали свою вину - им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В это время следователи продолжают расследование, допрашивают свидетелей и выясняют точные обстоятельства убийства, назначены необходимые экспертизы.