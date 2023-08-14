ВЦИОМ: Почти половина россиян положительно относится к трудовой миграции

47% россиян считают трудовую миграцию положительным явлением, свидетельствуют данные центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в 2013 году этот показатель составлял 14%.

40% опрошенных считают это явление отрицательным для России. В 2013 году так заявляли 74% респондентов.

При этом 39% участников заявили, что в последние годы отношения между представителями разных национальностей стали более напряженными. Десять лет назад так считали 57%. Еще 38% опрошенных считают, что эти отношения какими были, такими и остались, 15% — что они стали менее напряженными.

Ранее стало известно, что к 2030 году в России вырастет количество трудовых мигрантов. Их число составит 3,5 млн человек, что на 400 тыс. человек больше, чем в 2022 году. При этом отмечалось, что в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих.