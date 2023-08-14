2/3 самолетов Boeing−777 вышли из строя. RedWings объяснила задержки рейсов "Анталья - Екатеринбург - Анталья"

14 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

2/3 самолетов Boeing−777 вышли из строя. RedWings объяснила задержки рейсов "Анталья - Екатеринбург - Анталья"

Авиакомпания RedWings впервые прокомментировала многочасовые задержки рейсов по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья". Как и сообщали ранее в транспортной прокуратуре, причиной стал выход из строя самолетов перевозчика.

Как уточняет РБК со ссылкой на пресс-службу RedWings, из строя одновременно вышли два самолета Boeing−777 из трех имеющихся в ее парке. Вместо них екатеринбургских туристов из Антальи обратно в столицу Урала транспортирует авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind).

"Борт авиакомпании "Северный ветер" в настоящий момент вылетел из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Екатеринбург (аэропорт Кольцово) для отправки пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург", - сообщает Red Wings.

Там также рассказали, что уже запросили у Nordwind дополнительный самолет на коммерческой основе. Его используют для вывоза пассажиров задержанных рейсов.

Напомним, что авиакомпании Red Wings за последние часы перенесла уже три рейса по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья". До этого сообщалось о рейсе WZ-3061 "Екатеринбург - Анталья", пассажиры которого на утро сегодняшнего дня ожидали вылета больше 40 часов. Уральцы должны были отправиться отдыхать еще в 07.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После этого отпуск горожан был отложен до 14 августа. По последним данным табло, вылет запланирован на 00.15 15 августа (по местному времени). После был задержан рейс WZ-3071 по аналогичному направлению. Вместо 08.30 14 августа вылет должен состояться в 01.55 15 августа. Рейс компании WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург также несколько раз перенесли. В столицу Урала пассажиры должны вернуться сегодня в 22.45.

Теги: самолет, RedWings, Анталья, Екатеринбург, рейс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети