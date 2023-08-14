2/3 самолетов Boeing−777 вышли из строя. RedWings объяснила задержки рейсов "Анталья - Екатеринбург - Анталья"

Авиакомпания RedWings впервые прокомментировала многочасовые задержки рейсов по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья". Как и сообщали ранее в транспортной прокуратуре, причиной стал выход из строя самолетов перевозчика.

Как уточняет РБК со ссылкой на пресс-службу RedWings, из строя одновременно вышли два самолета Boeing−777 из трех имеющихся в ее парке. Вместо них екатеринбургских туристов из Антальи обратно в столицу Урала транспортирует авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind).

"Борт авиакомпании "Северный ветер" в настоящий момент вылетел из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Екатеринбург (аэропорт Кольцово) для отправки пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург", - сообщает Red Wings.

Там также рассказали, что уже запросили у Nordwind дополнительный самолет на коммерческой основе. Его используют для вывоза пассажиров задержанных рейсов.

Напомним, что авиакомпании Red Wings за последние часы перенесла уже три рейса по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья". До этого сообщалось о рейсе WZ-3061 "Екатеринбург - Анталья", пассажиры которого на утро сегодняшнего дня ожидали вылета больше 40 часов. Уральцы должны были отправиться отдыхать еще в 07.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После этого отпуск горожан был отложен до 14 августа. По последним данным табло, вылет запланирован на 00.15 15 августа (по местному времени). После был задержан рейс WZ-3071 по аналогичному направлению. Вместо 08.30 14 августа вылет должен состояться в 01.55 15 августа. Рейс компании WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург также несколько раз перенесли. В столицу Урала пассажиры должны вернуться сегодня в 22.45.