В Госдуме предложили учредить медаль "За добросовестный труд в условиях СВО"

"Единоросс", депутат Госдумы Сергей Колунов предложил учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции". Награду предлагается включить в перечень ведомственных от Минпромторга.

"В условиях проведения специальной военной операции наши промышленные предприятия работают непрерывно, в несколько смен, без выходных и праздников. Конечно, люди, "кующие" победу на заводах – настоящие герои, и их вклад должен быть оценён по праву", - комментирует свою инициативу Колунов.

Он добавил, что предложение будет оформлено в виде письма в правительство России.

"В трудовую книжку награждённых сотрудников предлагается вносить соответствующую запись, предполагающую определённые льготы, которые будут обговариваться с Минпромторгом отдельно", - добавил Колунов.