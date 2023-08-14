14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре появится Институт профессионального образования коренных народов Севера

В Ханты-Мансийском автономном округе будет создан Институт профессионального образования коренных народов Югры. Инициатором выступил Сургутский государственный университет, который станет базовым.
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В вузе уже накоплен большой опыт по разработке и внедрению образовательных программ в области родного языка, традиционных видов хозяйственной деятельности. Такие программы созданы по 20 профилям, из них девять потенциально ориентированы на подготовку профессий для представителей народов ханты, манси, ненцев. Создание института включено в региональный план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов, говорится в сообщении департамента образования и науки Югры.

Сейчас в регионе развиваются, в частности, экзотический проект "IT-стойбище. Стойбищная школа-сад". Дети из числа коренных малочисленных народов смогут обучаться на дистанте. Югра является единственным в России регионом, где IT-стойбища создаются на родовых угодьях коренных малочисленных народов.

Теги: север, коренные народы, образование


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