Глава Прикамья решил помочь мэрам с кадрами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание региона законопроект, предусматривающий решение проблемы комплектования персоналом органов местного самоуправления.

Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей учитывать стаж муниципальной службы. Предполагается, что это расширит возможности найма. Например, если у соискателя нет общего стажа по специальности.

Также это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, документ в случае принятия позволит власти на местах устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников через собственные правовые акты. Депутаты краевого парламента рассмотрят законопроект на заседании в сентябре, сообщает заксобрание.