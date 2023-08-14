14 Августа 2023
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Политика Пермский край
Фото: Накануне.RU

Глава Прикамья решил помочь мэрам с кадрами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание региона законопроект, предусматривающий решение проблемы комплектования персоналом органов местного самоуправления.

Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей учитывать стаж муниципальной службы. Предполагается, что это расширит возможности найма. Например, если у соискателя нет общего стажа по специальности.

Также это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, документ в случае принятия позволит власти на местах устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников через собственные правовые акты. Депутаты краевого парламента рассмотрят законопроект на заседании в сентябре, сообщает заксобрание.

Теги: Дмитрий Махонин, законопроект, парламент, кадры


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