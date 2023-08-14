В Челябинске осудят водителя грузовика, который сбил мужчину на пешеходном переходе

В Челябинске будут судить водителя грузовика из Нижегородской области за смертельный наезд на пешехода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло вечером 29 марта на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября. По версии следствия, обвиняемый, управляя автопоездом, сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и был вынужден обходить кабину автопоезда вне пределов пешеходного перехода.

От полученных травм 64-летний пешеход скончался.

Потерпевшими заявлен иск к обвиняемому и компании "ЕманТрансАвто" на 10 млн рублей.