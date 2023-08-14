В Армении утонул глава украинской дипломатической миссии

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. По предварительным данным, он утонул в озере Севан.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о гибели мужчины в озере. Позже в МИД Украины подтвердили, что скончавшимся является Сенченко, который в последнее время возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Армении.

Сообщается, что спасатели, дежурившие на общественном пляже, где купался Сенченко, пытались ему помочь, вытащили из воды, а прибывшая бригада медиков проводила реанимацию, но спасти мужчину не удалось.