14 Августа 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми имущество зоопарка перейдет в собственность региона

Имущество муниципального автономного учреждения культуры "Пермский зоопарк" будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края.

Соответствующий законопроект внесен в думу Перми, пишет "Ъ-Прикамье". В краевую собственность передадут вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, систему видеонаблюдения, а также птиц и зверей.

Напомним, в середине июля в Ленинском районном суде Перми вынесли приговор обвиняемым в хищениях при строительстве в столице края зоопарка. Обвиняемыми по делу проходили экс-глава краевого УКСа Дмитрий Левинский и его бывший подчиненный — инженер организации Виталий Габов. Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима и запретили три года занимать государственные должности. Также ему был назначен штраф в 15 млн руб. Виталия Габова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Еще один фигурант дела – руководитель проекта генподрядного"РЖДстрой" (Москва) Илья Козырев, признал вину в групповом мошенничестве на объектах зоопарка. Сейчас он отбывает в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1 срок в четыре года, отмеренный 3 февраля 2022 г. Заключив на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, бывший топ-менеджер обязался изобличить соучастников – в том числе Левинского.

Госконтракт на строительство первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,83 млрд руб. подписан 18 января 2017 г. Окончание работ предполагалось не позднее 420 дней – то есть до 15 марта 2018 г. Минуло пять лет, объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Теги: Пермский зоопарк, имущество, собственник


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