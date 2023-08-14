Предстоятель Албанской Церкви поддержал осужденного митрополита УПЦ

Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) архиепископ Тиранский Анастасий назвал абсурдным приговор митрополиту Тульчинскому Ионафану, которому украинский режим дал 5 лет тюрьмы.

Архиепископ заверил в том, что он в меру своих возможностей свидетельствует "о злодеяниях в отношении праведного православного священства, благочестивых людей, а также знаменитых святынь Украины".

Фанариотское издание fosfanariou.gr опубликовало оскорбительную статью о том, что предстоятель АПЦ якобы стал игрушкой в руках РПЦ.

"Правблог" пишет, что на Фанаре, видимо, уже не надеются получить от церковной Тираны признания раскольников и борьбы с РПЦ.

Накануне архиепископ Анастасий отправила еще одно письмо - наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, которого недавно отпустили под залог, но надели электронный браслет.