14 Августа 2023
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Фото: tulchin-eparchia.org.ua

Предстоятель Албанской Церкви поддержал осужденного митрополита УПЦ

Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) архиепископ Тиранский Анастасий назвал абсурдным приговор митрополиту Тульчинскому Ионафану, которому украинский режим дал 5 лет тюрьмы.
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Архиепископ заверил в том, что он в меру своих возможностей свидетельствует "о злодеяниях в отношении праведного православного священства, благочестивых людей, а также знаменитых святынь Украины".

Фанариотское издание fosfanariou.gr опубликовало оскорбительную статью о том, что предстоятель АПЦ якобы стал игрушкой в руках РПЦ.

"Правблог" пишет, что на Фанаре, видимо, уже не надеются получить от церковной Тираны признания раскольников и борьбы с РПЦ.

Накануне архиепископ Анастасий отправила еще одно письмо - наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, которого недавно отпустили под залог, но надели электронный браслет.

Теги: церковь, украина, УПЦ


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