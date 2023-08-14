Украина не будет бойкотировать Олимпиаду с участниками из России и Белоруссии

Власти Украины не будут требовать от спортсменов из национальной сборной бойкотировать Олимпиаду в Париже, если к Играм допустят россиян и белорусов, заявил министр спорта страны и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гуцайт.

Он уточнил, что речь идет о ситуации, когда россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее Минспорт Украины разрешил спортсменам из национальной сборной участвовать в международных соревнованиях, к которым допустили россиян. Но первый же такой турнир обернулся скандалом: именитая украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке после поединка.