Хуснуллин сообщил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет

Аэропорт Донецка, пострадавший в ходе боевых действий, планируется восстановить в ближайшие пять лет, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после прекращения спецоперации аэропорт "приведут в порядок".

"Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать", — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он добавил, что в ближайшие два года мариупольский аэропорт не будут восстанавливать, однако его ремонт включен в трехлетний план.

В июне сообщалось, что аэропорт Мариуполя планируется восстановить в течение 2024-2025 годов, уже сейчас разрабатывается необходимая документация. Остальные аэропорты на присоединенных территориях будут восстанавливать чуть позже, поэтапно, "потому что там есть разрушения", говорил министр транспорта РФ Виталий Савельев.