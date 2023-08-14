14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Популярность электронных госуслуг выросла на 32%

С начала года рост количества заявлений на госуслугах составляет 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего с января по июль гражданами было подано 336 млн заявлений. Самые популярные - запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки. Власти продолжат цифровизацию, сохраняя возможность очного обращения за госуслугами.

Последнее, правда, возможно, не всегда. Например, в Москве некоторые услуги доступны только в электронном формате, например запись ребенка в школу.

Количество верифицированных пользователей госуслуг сегодня составляет 103 млн человек. В среднем каждый пользователь госуслуг подает одно заявление каждые два месяца.

Теги: госуслуги


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