Популярность электронных госуслуг выросла на 32%

С начала года рост количества заявлений на госуслугах составляет 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего с января по июль гражданами было подано 336 млн заявлений. Самые популярные - запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки. Власти продолжат цифровизацию, сохраняя возможность очного обращения за госуслугами.

Последнее, правда, возможно, не всегда. Например, в Москве некоторые услуги доступны только в электронном формате, например запись ребенка в школу.

Количество верифицированных пользователей госуслуг сегодня составляет 103 млн человек. В среднем каждый пользователь госуслуг подает одно заявление каждые два месяца.