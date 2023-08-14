Регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликованном на сайте Кремля.

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"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора... с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 15 декабря 2023 г.

Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в 2018 году. Право на это получили власти Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Крыма. Но Крым отказался, посчитав это несвоевременным.