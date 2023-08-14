14 Августа 2023
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Фото: Анна Викулова

Заведовать уральским филиалом ГМИИ им.А.С.Пушкина будет продюсер Уральской биеннале

Новым заведующим Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина назначена Анна Акимова. Девушка является культурологом, продюсером программы Арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, креативным продюсером Центра поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", а также куратором и руководителем ряда социокультурных проектов.

"Урал всегда был одной из самых ярких региональных территорий художественной жизни в стране, выстраивал свой особый путь в области культурных практик, приковывал внимание профессионального сообщества, и наша организация играла в этом процессе одну из ключевых ролей. За это время сильно изменился региональный контекст, музейная среда, аудитория, появились новые игроки и новые вызовы. Сейчас важно аккумулировать весь предыдущий опыт и трансформировать его в новую стратегию, связанную с актуальными запросами художественной среды всего Урала, и с теми возможностями, которые есть у филиала как у части крупнейшей художественной институции России", — отметила Акимова.

Анна Акимова отучилась на факультете искусствоведения и культурологии в УрФУ. В 2010 году начала свою карьеру в екатеринбургском Государственном центре современного искусства (ГЦСИ), вошедшем в 2020 году в состав Пушкинского музея. После периодически возглавляла в филиале отдел по связям с общественностью и отдел специальных проектов.

Напомним, с 2020 года должность руководителя занимала Кристина Горланова, которая покинула пост в июле текущего года.

Теги: Акимова, ГМИИ им.А.С.Пушкина, назначение


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