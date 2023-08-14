Заведовать уральским филиалом ГМИИ им.А.С.Пушкина будет продюсер Уральской биеннале

Новым заведующим Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина назначена Анна Акимова. Девушка является культурологом, продюсером программы Арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, креативным продюсером Центра поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", а также куратором и руководителем ряда социокультурных проектов.

"Урал всегда был одной из самых ярких региональных территорий художественной жизни в стране, выстраивал свой особый путь в области культурных практик, приковывал внимание профессионального сообщества, и наша организация играла в этом процессе одну из ключевых ролей. За это время сильно изменился региональный контекст, музейная среда, аудитория, появились новые игроки и новые вызовы. Сейчас важно аккумулировать весь предыдущий опыт и трансформировать его в новую стратегию, связанную с актуальными запросами художественной среды всего Урала, и с теми возможностями, которые есть у филиала как у части крупнейшей художественной институции России", — отметила Акимова.

Анна Акимова отучилась на факультете искусствоведения и культурологии в УрФУ. В 2010 году начала свою карьеру в екатеринбургском Государственном центре современного искусства (ГЦСИ), вошедшем в 2020 году в состав Пушкинского музея. После периодически возглавляла в филиале отдел по связям с общественностью и отдел специальных проектов.

Напомним, с 2020 года должность руководителя занимала Кристина Горланова, которая покинула пост в июле текущего года.