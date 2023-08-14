14 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от педофила

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Девочка с переломами находится в больнице. Она рассказала, что ее хотел изнасиловать знакомый мужчина – хозяин квартиры.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают в Екатеринбурге детей, которые могли стать жертвами местного жителя, задержанного ранее за педофилию.

Мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Сейчас он находится под стражей.

Теги: школьница, педофил, окно, ижевск


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