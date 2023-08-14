14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Специалисты Администрации Сургута рассказали, как в городе поступают с брошенными машинами

Власти Сургута рассказали о порядке обращения с брошенными на различных городских локациях автомобилями.

Как пояснил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков, вывоз брошенного транспорта координируется департаментом.

"Идет сбор документов, ищут собственника. Материалы направляют на рассмотрение комиссии, которая решает, вывозить транспорт или возвращать его владельцу. По результатам рассмотрения транспорт перемещают на спецстоянку", - пояснил Андрей Байков.

Если хозяина транспорта нашли, то для возврата своего автомобиля, он оплачивает расходы по транспортировке. Если владельца машины найти не получилось, то через некоторое время ее утилизируют, уточнил Андрей Байков.

Главный специалист отдела административного контроля контрольного управления администрации города Светлана Жидяева сообщила, что брошенный автомобиль описывают, фотографируют, составляют необходимые документы и передают в департамент городского хозяйства. Для рассмотрения документации созывается комиссия, которая решает судьбу транспорта. В 2022 году по результатам заседаний вывезено 92 транспортных средства. За семь месяцев 2023 года вывезено 93 автомобиля.

автомобиль стоянка(2012)|Фото: Накануне.ru

"Если владелец не установлен, то машину эвакуируют. Если у брошенной машины есть госномер, мы обращаемся в ГИБДД, чтобы нам дали информацию о собственнике. Мы его уведомляем, собственник проявляет инициативу и забирает его или отказывается забрать его", - сказала Светлана Жидяева.

Теги: Сургут, администрация, брошенный транспорт, спецстоянка


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