Минтранс разрешил не дублировать на английском схемы метро и указатели

Минтранс России на фоне разделения мира на "дружественные" и "недружественные" страны отменил обязательное требование о дублировании на английском языке информации на схемах метро и указателях.

В министерстве такое решение объясняют "многочисленными жалобами граждан и субъектов", а также "социально-политической ситуацией".

"Коммерсант" пишет, что ни в нижегородском, ни в казанском метро не получали жалоб от граждан на английские титры.

В Москве дублирование на английском языке убрали из объявлений станций в 2021 году – тогда это тоже объяснили жалобами пассажиров.

В 2023 году число въехавших в Россию иностранных туристов находится на уровне статистической погрешности. За первое полугодие въехало 187 тыс. туристов, на первом месте китайцы с деловым туризмом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в начале августа. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года в Россию въехали более 2,5 млн иностранных туристов (классических, а не деловых или родственников проживающих в России).