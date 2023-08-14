14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске после пятого этапа опрессовок порядка 100 домов остаются без горячей воды

В Челябинске порядка 100 многоквартирных домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовок. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта цифра ежедневно меняется в сторону уменьшения. Это те сети, на которых после опрессовок выявлены повреждения, и требующие ремонта в летней период для прохождения безаварийного отопительного сезона", - отметил вице-мэр.

Кроме того, порядка 100 домов остаются без горячей воды из-за аварийных работ на тепловых сетях. По словах Астахова, вопрос устранения аварийных ситуаций и подключение потребителей к горячему водоснабжению находится на ежедневном контроле.

Теги: опрессовки, горячая вода,


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