Медбрат ЦГКБ №1 Екатеринбурга отдал мошенникам больше 1 миллиона рублей

14 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Медбрат ЦГКБ №1 Екатеринбурга отдал мошенникам больше 1 миллиона рублей

Лжесотрудники Центробанка и лжесиловики обманули очередного жителя Екатеринбурга. На этот раз жертвой мошенников стал медбрат ЦГКБ №1, которого убедили оформить "зеркальные кредиты" на 1,1 млн. рублей. Подробности инцидента Накануне.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Потерпевший обратился в отделение полиции № 5. Там он рассказал, что мошенники связались с ним под видом сотрудников полиции и ЦБ. По их словам, на медбрата пытались оформить крупные займы, и чтобы не допустить подобного, ему требовалось оформить на себя "зеркальные кредиты". В дальнейшем, эти средства мужчина внес на "безопасные счета".

Всего по данной мошеннической схеме доверчивый екатеринбуржец лишился 1 млн. 180 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

"Сотрудники полиции еще раз предупреждают жителей города о том, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят горожанам и не просят оформлять так называемые "зеркальные займы", не существуют никакие "безопасные счета". Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки телефонных лжесиловиков и лжебанкиров", - добавили в полиции.

Теги: медбрат, ЦГКБ №1, мошенники, ЦБ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети