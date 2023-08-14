Медбрат ЦГКБ №1 Екатеринбурга отдал мошенникам больше 1 миллиона рублей

Лжесотрудники Центробанка и лжесиловики обманули очередного жителя Екатеринбурга. На этот раз жертвой мошенников стал медбрат ЦГКБ №1, которого убедили оформить "зеркальные кредиты" на 1,1 млн. рублей. Подробности инцидента Накануне.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Потерпевший обратился в отделение полиции № 5. Там он рассказал, что мошенники связались с ним под видом сотрудников полиции и ЦБ. По их словам, на медбрата пытались оформить крупные займы, и чтобы не допустить подобного, ему требовалось оформить на себя "зеркальные кредиты". В дальнейшем, эти средства мужчина внес на "безопасные счета".

Всего по данной мошеннической схеме доверчивый екатеринбуржец лишился 1 млн. 180 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

"Сотрудники полиции еще раз предупреждают жителей города о том, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят горожанам и не просят оформлять так называемые "зеркальные займы", не существуют никакие "безопасные счета". Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки телефонных лжесиловиков и лжебанкиров", - добавили в полиции.