В метро могут отменить дублирование на английском
Министерство транспорта разработало приказ, который сделает необязательным дублирование информации в метро на английском языке.
Документ вносит изменения в приказы ведомства, регулирующие типовые правила пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером, подвесной канатной дорогой и другим транспортом. Отменить могут не только дублирование на вывесках, но и во время объявления станций и остановок.
Предложение объясняется социально-политической ситуацией в стране, жалобами пассажиров и повышенной информационной нагрузкой на них.