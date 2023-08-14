В метро могут отменить дублирование на английском

Министерство транспорта разработало приказ, который сделает необязательным дублирование информации в метро на английском языке.

Документ вносит изменения в приказы ведомства, регулирующие типовые правила пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером, подвесной канатной дорогой и другим транспортом. Отменить могут не только дублирование на вывесках, но и во время объявления станций и остановок.

Предложение объясняется социально-политической ситуацией в стране, жалобами пассажиров и повышенной информационной нагрузкой на них.