Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии.

"В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии", - цитирует ТАСС представителя писателя Елизавету Кондакову.

"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением", - прокомментировал это событие сам Прилепин.

О назначении Прилепина стало известно 1 августа. Впрочем, в ближайшее время в зону боевых действий он отправиться не сможет из-за травм, полученных во время покушения 6 мая этого года. тогда автомобиль писателя взорвали. Погиб его телохранитель, сам Прилепин получил серьезные травмы и до сих пор лечится.