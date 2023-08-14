Глава Тюменской области вручил госнаграды, поощрения президента, региональные награды и почетные звания

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона государственные награды РФ, поощрения президента, региональные награды и почетные звания.

Всего награды из рук главы региона сегодня получат 46 человек. За заслуги в профессиональной деятельности отмечены работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сельского хозяйства, геологии, ЖКХ, транспорта, строительства, телерадиовещания и других отраслей.

Среди участников церемонии также житель Тобольского района Эдуард Саитов, совершивший мужественный поступок. Он спас от гибели в огне двух человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее 25 работников "Транснефть – Сибирь" удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они в числе добровольцев принимали участие в специальной военной операции, проявили отвагу и самоотверженность при исполнении задач в боевых условиях. Указом президента РФ Владимира Путина два сотрудника отмечены Орденом Мужества, 22 человека удостоены медали "За отвагу" и один работник – медали "За спасение погибавших". По поручению Президента РФ губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил медали "За отвагу" сотрудникам компании, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

"Особые слова благодарности я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства", – сказал Александр Моор.