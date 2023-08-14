14 Августа 2023
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Фото: t.me/vvgladkov

Ребенок пострадал при атаке украинского дрона в Белгороде

Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил РИА Новости и.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

В ближайшее время ребенку проведут операцию. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 13 августа вБелгороде из-за атаки беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили порядка 15 машин.

Теги: белгород, беспилотник, девочка


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