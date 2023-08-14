К пассажирам, ожидающим рейс в Анталью почти сутки, выехал транспортный прокурор

14 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

К пассажирам, ожидающим рейс в Анталью почти сутки, выехал транспортный прокурор

В аэропорт "Кольцово", где пассажирам почти сутки придется ждать вылета в Анталью (Турция), выехал Свердловский транспортный прокурор. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиры рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings должны были вылететь в 08.30 сегодняшнего дня, однако рейс был задержан. Предварительное время вылета - 01.55 15 августа.

Причиной задержки авиарейса называют позднее прибытие воздушного судна. На время ожидания пассажиров, в числе которых и дети, разместили в гостиницах "Азимут" и "Лайнер", обеспечив питанием и напитками. В аэропорту также работает мобильная приемная.

Напомним, что это уже второй рейс авиакомпании Red Wings по направлению "Екатеринбург - Анталья", который был перенесен за последние часы. До этого сообщалось о рейсе WZ-3061, пассажиры которого на утро сегодняшнего дня ожидали вылета больше 40 часов. Уральцы должны были отправиться отдыхать еще в 07.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После это отпуск горожан был отложен до 14 августа. По последним данным табло, вылет запланирован на 00.15 15 августа (по местному времени).

Напомним, что рейс компании WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург также несколько раз перенесли. В столицу Урала пассажиры должны вернуться сегодня в 22.45.

Теги: Red Wings, Кольцово, задержка рейса, Турция, Анталья, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети