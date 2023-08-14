К пассажирам, ожидающим рейс в Анталью почти сутки, выехал транспортный прокурор

В аэропорт "Кольцово", где пассажирам почти сутки придется ждать вылета в Анталью (Турция), выехал Свердловский транспортный прокурор. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиры рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings должны были вылететь в 08.30 сегодняшнего дня, однако рейс был задержан. Предварительное время вылета - 01.55 15 августа.

Причиной задержки авиарейса называют позднее прибытие воздушного судна. На время ожидания пассажиров, в числе которых и дети, разместили в гостиницах "Азимут" и "Лайнер", обеспечив питанием и напитками. В аэропорту также работает мобильная приемная.

Напомним, что это уже второй рейс авиакомпании Red Wings по направлению "Екатеринбург - Анталья", который был перенесен за последние часы. До этого сообщалось о рейсе WZ-3061, пассажиры которого на утро сегодняшнего дня ожидали вылета больше 40 часов. Уральцы должны были отправиться отдыхать еще в 07.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После это отпуск горожан был отложен до 14 августа. По последним данным табло, вылет запланирован на 00.15 15 августа (по местному времени).

Напомним, что рейс компании WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург также несколько раз перенесли. В столицу Урала пассажиры должны вернуться сегодня в 22.45.