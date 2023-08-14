В Польше задержали двух россиян по обвинению в шпионаже

Двое граждан России задержаны в Польше по обвинению в шпионаже, заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский.

По его словам, задержанные распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве. Они помещены под стражу, передает РИА Новости.

В июне в Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста. Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги". Mash сообщал, что задержанным, вероятно, является 20-летний защитник клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев.