Два образовательно-производственных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создадут во Владимирской области

Накануне состоялось подписание Соглашений о партнёрстве в целях создания и развития образовательно-производственных центров (кластеров) для обеспечения кадровой потребности Владимирской области.

«В 2023 году Министерство просвещения Российской Федерации объявило конкурс среди производственных отраслей. На конкурсный отбор поступило 282 заявки со всей страны, а победило всего 70 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. По результатам конкурса в число победителей вошли 2 заявки от Владимирской области. Это означает, что в 2024 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в нашем регионе будут созданы два образовательно-производственных центра (кластера) – химический и машиностроения», – отметила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, развитию химической промышленности в регионе будет способствовать образовательно-производственный кластер на базе Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова. Партнёрами проекта стали ООО «Красное Эхо», ООО «Экспо Гласс», ПАО «Владимирский химический завод», АО «Русатом Стекловолокно», ООО «Мегастек», ООО «Опытный стекольный завод», Торгово-промышленная палата Владимирской области, Владимирский химико-механический колледж и Петушинский промышленно-гуманитарный колледж.

В Коврове машиностроительный кластер будет сформирован на базе Энергомеханического колледжа КГТА им. Дегтярёва совместно с АО «ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», АО «ВПО Точмаш» и ПАО «КМЗ».

Организации получат гранты на сумму 100 млн рублей на создание каждого из Центров.

Подписание Соглашения предусматривает усиление взаимодействия между системой образования и заказчиком. Так, предприятия будут участвовать в развитии материально-технической базы образовательных организаций, софинансировании закупки нового учебно-производственного оборудования, предоставлении площадок для усиленной практической подготовки студентов, целевой подготовке и последующем трудоустройстве выпускников системы среднего профессионального образования.

В рамках проекта предусмотрено приобретение оборудования, мебели, технических средств обучения, программного обеспечения, необходимого для реализации программ, а также проведение ремонтных работ и брендирование помещений.

Благодаря созданию центров планируется повысить уровень трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования, тиражировать лучшие практики наставничества на производстве и в образовательных организациях, внедрять в них эффективные механизмы управления.