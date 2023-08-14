14 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Не хватает учителей физики? Депобр Москвы разослал письма с призывом

Департамент образования Москвы прислал письмо с предложением пройти переподготовку и стать учителем физики. Об этом сообщил учитель химии Павел Иванов, который также является популярным блогером в YouTube.
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Предложение рассчитано на преподавателей математики, информатики и химии, которую он преподает.

"Департамент хочет нормальных учителей математики, информатики и химии переделать в никудышных физиков, ведь сами курсы будут проходить онлайн. Судя по всему, власть занялась решением вопроса дефицита учителей самым худшим способом из возможных. Решая одну проблему, создадим три новых. Нам же нужны инженеры, создатели дронов, Арматы и МС-21? Значит, пожертвуем математикой!" - написал Иванов.

Его питерский коллега и руководитель местного городского родительского комитета Михаил Богданов пишет, что молодые люди не идут преподавать в школу, и это "факт жизни, а не статистика и отчеты на бумаге", с которыми у Минпросвещения все в порядке.

В начале прошлого учебного года глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что "то, что мы видим по статистике, максимальная укомплектованность кадрами есть". Учителей везде хватает.

При этом, согласно официальной статистике его же министерства, в трети школ не хватает учителей информатики, физики, химии, географии, биологии. Их намного меньше, чем школ в стране.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев отмечает, что во многих школах России, особенно в провинции, один учитель зачастую вынужден вести несколько предметов, а во многих районах даже европейской части России на многие десятки километров вокруг не найти учителя физики или химии.

Средний балл на ЕГЭ по физике в этом году составил 55, что означает очень слабую тройку.

Теги: учителя, школа, физика


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