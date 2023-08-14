14 Августа 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Администрация Пермского края

"Зампред правительства Прикамья - на связи с пострадавшими в аварии"

В правительстве Пермского края высказались об аварии, виновником которой стал, предположительно, зампред краевого правительства Александр Борисов.

Собеседник "Ъ-Прикамье" в правительстве края сообщил, что обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, автомобили ехали в попутном направлении с разрешенной скоростью, а "встретились" при повороте ехавшего впереди автомобиля налево. Идет разбирательство в рамках административного процесса. Александр Борисов находится на связи с потерпевшими, с его стороны им предложена необходимая помощь. В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что не располагают комментарием о событии.

Напомним, авария произошла утром 13 августа на трассе Полазна – Чусовой. Предположительно, Борисов мчался на своем Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia, водитель и трое пассажиров которой получили различные переломы и ушибы. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. Оба водителя были трезвы, авария произошла, возможно, из-за того, что автомобиль, который вел Борисов, не выдержал дистанцию.

Теги: Александр Борисов, авария, трасса, Infinity, Daewoo Nexia


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Ранее 14.08.2023 09:25 Мск Baza: зампред правительства Прикамья устроил аварию с пострадавшими

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