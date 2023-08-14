"Зампред правительства Прикамья - на связи с пострадавшими в аварии"

В правительстве Пермского края высказались об аварии, виновником которой стал, предположительно, зампред краевого правительства Александр Борисов.

Собеседник "Ъ-Прикамье" в правительстве края сообщил, что обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, автомобили ехали в попутном направлении с разрешенной скоростью, а "встретились" при повороте ехавшего впереди автомобиля налево. Идет разбирательство в рамках административного процесса. Александр Борисов находится на связи с потерпевшими, с его стороны им предложена необходимая помощь. В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что не располагают комментарием о событии.

Напомним, авария произошла утром 13 августа на трассе Полазна – Чусовой. Предположительно, Борисов мчался на своем Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia, водитель и трое пассажиров которой получили различные переломы и ушибы. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. Оба водителя были трезвы, авария произошла, возможно, из-за того, что автомобиль, который вел Борисов, не выдержал дистанцию.