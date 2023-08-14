В Челябинске "Родник" взыскивает с налоговой 77 млн рублей

Судебное заседание по делу назначено на 27 сентября.

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск компании "Родник" к ИФНС России по Ленинскому району о взыскании 77,3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU .



