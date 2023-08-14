В Ельцин Центре открывается крупнейший МФЦ в Екатеринбурге

Сегодня в Президентском центре Б.Н. Ельцина открывается крупнейший в Екатеринбурге центр "Мои Документы". Общая площадь помещений составит 857 кв.м.

На первом этаже расположатся зоны ожидания и информирования населения, зоны для посетителей с детьми, а также конференц-зал, где планируется проводить лекции, мастер-классы и встречи с жителями.

Более того, в новом отделении ФЦ предусмотрены сдача биометрии, работа с роботом-консультантом и роботом-диагностом здоровья. В Ельцин Центре также открывается зал для торжественного вручения паспортов юным жителям Свердловской области.