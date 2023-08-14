Орешкин: Курс рубля нормализуется в скором времени

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля ожидается уже в ближайшее время.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней", — цитирует его ТАСС.

По словам Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

Помощник президента отметил, что основная причина ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкая денежно-кредитная политика, однако Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время. Орешкин добавил, что в интересах экономики страны - сильный рубль.

Как сообщалось, курс доллара в понедельник, 14 августа, превысил на Московской бирже психологически важную отметку в 100 рублей. Столько американская валюта не стоила с 23 марта 2022 года. Также дорожают евро (уже выше отметки в 109,5 руб.) и юань (выше 13,7 руб.).

На прошлой неделе Центральный банк России продолжал утверждать, что текущий курс рубля не угрожает финансовой стабильности страны. При этом регулятор приостановил покупку валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу на внутреннем рынке.