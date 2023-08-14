Огнеборцы потушили пожар в районе Широкой речки

Спустя час работ огнеборцам удалось потушить пожар на ул. Феофанова в Екатеринбурге. На площади 120 кв.м. горели надворные постройки. Как ранее сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, существовал риск перехода огня на соседние строения.

Сообщение о пожаре поступило в 10.28. Для тушения было задействовано 12 пожарных и 3 единицы техники. В 11.04 пожар удалось локализовать, а в 11.26 ликвидировать. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.