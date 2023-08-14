14 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Огнеборцы потушили пожар в районе Широкой речки

Спустя час работ огнеборцам удалось потушить пожар на ул. Феофанова в Екатеринбурге. На площади 120 кв.м. горели надворные постройки. Как ранее сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, существовал риск перехода огня на соседние строения.

Сообщение о пожаре поступило в 10.28. Для тушения было задействовано 12 пожарных и 3 единицы техники. В 11.04 пожар удалось локализовать, а в 11.26 ликвидировать. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Пожар в Екатеринбурге в районе Широкой Речки(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Широкая речка, постройки, пожар, Феофанова


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.08.2023 09:11 Мск В районе Широкой речки горят надворные постройки

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