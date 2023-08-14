14 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

ЛДПР предлагает снизить процентные ставки по микрокредитам

В ЛДПР разработали законопроект, который предлагает снизить процентные ставки по микрокредитам. Об этом написал председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что микрофинансовая кабала – это инструмент быстрого обогащения ростовщиков. Люди по неопытности попадаются на уловки рекламы, а потом с них вытрясают деньги годами и иногда даже пытаются выселить жилья.

"Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены. Сейчас разрешено брать с заемщика 0,8% в день и 292% годовых. То есть если берешь 10 тысяч до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чем многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - написал Слуцкий.

Законопроект направлен на отзыв в Правительство.

В июне этого года доля микрозаймов с просрочкой более трех месяцев выросла до 46% от общего количества выданных ссуд.

Теги: микрокредит, микрозайм, ставки


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