ЛДПР предлагает снизить процентные ставки по микрокредитам

В ЛДПР разработали законопроект, который предлагает снизить процентные ставки по микрокредитам. Об этом написал председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что микрофинансовая кабала – это инструмент быстрого обогащения ростовщиков. Люди по неопытности попадаются на уловки рекламы, а потом с них вытрясают деньги годами и иногда даже пытаются выселить жилья.

"Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены. Сейчас разрешено брать с заемщика 0,8% в день и 292% годовых. То есть если берешь 10 тысяч до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чем многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - написал Слуцкий.

Законопроект направлен на отзыв в Правительство.

В июне этого года доля микрозаймов с просрочкой более трех месяцев выросла до 46% от общего количества выданных ссуд.