14 Августа 2023
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Общество В России Крым
Фото: t.me/bazabazon

В России хотят ужесточить наказание за публикацию кадров с последствиями ударов ВСУ

Власти Крыма инициируют ужесточение наказания за публикацию в соцсетях, чатах, СМИ и т.д. фото и видео "расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", - пишет Аксенов в своем Telegram-канале.

В минувшие выходные в сети появились кадры, снятые вблизи Крымского моста после сообщения властей о сбитых силами ПВО украинских ракетах. На этих кадрах был запечатлен дым. Российские власти заявили, что это дымовая завеса, поставленная экстренными службами.

Теги: всу, наказание, сергей аксенов, крымский мост


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