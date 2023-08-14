14 Августа 2023
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Фото: rccfest.ru

В день 300-летия Екатеринбург примет "Богатырские игры России"

В день празднования 300-летнего юбилея уральской столицы, Екатеринбург примет у себя "Богатырские игры России". Соревнования станут частью трехдневного спортивного фестиваля RCC FEST.

За медали турнира по силовому экстриму "Богатырские игры России" поборется 12 атлетов со всех уголков страны. Их ожидает пять жестких испытаний по подъему экстремальных весов, которые находятся за пределами возможностей обычного человека. Среди них: буксировка полуторатонного авто, заброс на метровую высоту камней Атласа общим весом 980 кг, прогулка фермера, лог-лифт и богатырская карусель.

Богатырские игры России(2023)|Фото: rccfest.ru

Победу прогнозируют многократному чемпиону мировых и российских турниров Евгению Маркову из Омска. В своей карьере он еще ни разу не проигрывал на соревнованиях по России. Однако уже 19 августа все может измениться - против Маркова выйдут екатеринбургские спортсмены Академии единоборств РМК Сергей Михайлев и Виталий Исмагилов.

"Богатырские игры России" пройдут в субботу, 19 августа, на открытой парковке КРК "Уралец". Начало в 13.00. Вход свободный.

Напомним, что RCC FEST проводится с 17 по 19 августа. Спортивным праздником смогут насладиться любители бокса, кикбоксинга и стрит-спорта. Хедлайнерами станут Niletto и Клава Кока.

Теги: РМК, Богатырские игры, Екатеринбург, 300-летие, КРК Уралец


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