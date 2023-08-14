В Челябинске активисты пожаловались на зловонное болото в городском бору

В Челябинске активисты обратились в региональное минэкологии из-за зловонного болота в городском бору, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "Эко-Standart".

По словам руководителя движения Сергея Ефимова, во время рейда активисты обнаружили поток неизвестного происхождения, из-за которого образовалось болота. "Предположительно, данный поток начинает свой путь от территории базы отдыха. Вред, который таким образом наносится окружающей среде, неизбежно приведет к гибели сотен деревьев", - подчеркнул он.

Активисты просят власти принять незамедлительные меры для выяснения причин разлива, чтобы предотвратить гибель деревьев.