14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Сенатор Павлова: В законе о запрете суррогатного материнства для иностранцев хотят "проделать дыру"

Закон о запрете для иностранцев заказывать себе в России детей лишил репродуктивные клиники миллиардов, поэтому суррогатное лобби хочет вернуть себе эти доходы, а в Госдуму "с разных сторон потянулись слезливые просители", заявила сенатор Маргарита Павлова.
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Напомним, недавно депутат Госдумы Алексей Куринный внес законопроект, который позволит иностранцам заказывать себе "суррогатных" детей в России. Он предлагает разрешить использовать половые клетки только одного из супругов при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорской половой клетки другого.

В Госсовете Татарстана также хотят это разрешить, ссылаясь на просьбы несчастных супружеских пар. Поддерживают идею и некоторые парламентарии. По их мнению, людей нельзя лишать "права на счастье".

Сенатор Павлова уверена, что дело в другом.

"Таким образом пытаются проделать дыру в законе. Да, это лазейка, которая будет создавать прецеденты для одиноких мужчин, иностранцев, педофилов и гомосексуалистов - вот что это. Ни к демографии, ни к участникам СВО эта история отношения не имеет, как написано в пояснительной записке. Хочу еще раз подчеркнуть: суррогатное материнство и ЭКО вообще не инструмент демографической политики. В процентном соотношении по отношению к рождению детей естественным способом - это капля в море", - написала она.

Павлова также подчеркивает, что "права на ребенка" не существует, а вот у ребенка законное "право на семью" есть, как есть и право их знать. Поэтому такие законопроекты напрямую угрожают интересам ребенка, имея совсем другие цели.

Законопроект о либерализации суррогатного материнства может восстановить существовавший ранее порядок заказа и вывоза "суррогатных" детей иностранцами с той лишь разницей, что им придется оформлять фиктивный брак с россиянками и получать справку о ее невозможности родить. После этого можно будет так же, как и ранее, заказывать себе детей в "суррогатных" центрах.

Теги: суррогатное материнство,


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