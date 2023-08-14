Baza: зампред правительства Прикамья устроил аварию с пострадавшими

В Пермском крае произошла авария с несколькими пострадавшими. В ней может быть виновен зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов.

Авария произошла утром 13 августа на трассе Полазна – Чусовой. Предположительно, Борисов мчался на своем Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia, водитель и трое пассажиров которой получили различные переломы и ушибы. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. Оба водителя были трезвы, авария произошла, возможно, из-за того, что автомобиль, который вел Борисов, не выдержал дистанцию, пишет telegram-канал Baza.

Получить комментарий правительства края к моменту публикации не удалось.