Доллар стоит больше 100 рублей

Курс доллара в понедельник, 14 августа, превысил на Московской бирже психологически важную отметку в 100 рублей. Столько американская валюта не стоила с 23 марта. На этот раз фактора в виде начала СВО и введения санкций нет, тренд затяжной и связан с нарушением внешнеторгового баланса.

Также дорожают евро (уже выше отметки в 109,5 руб.) и юань (выше 13,7 руб.).

На прошлой неделе Центральный банк России продолжал утверждать, что текущий курс рубля не угрожает финансовой стабильности страны. При этом регулятор приостановил покупку валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу на внутреннем рынке.

А накануне глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян "наплевать" на курс доллара к рублю. По его словам, республика Чувашия, которую он представляет, "живет полноценной жизнью": предприятия "загружены, наращивают объемы производства", жители получают зарплату, "на их лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.".