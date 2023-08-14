В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни, - СМИ

Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшие дни, сообщает издание Milliyet.

По данным источников газеты, в преддверии этого события дипломатия Анкары по решению вопроса о возобновлении зерновой сделки "еще более активизировалась".

Сообщалось, что главной темой переговоров российского и турецкого президентов станут зерновая сделка и возможность мирных переговоров по Украине. По крайней мере, Реджеп Эрдоган намерен в очередной раз предложить российскому коллеге посредничество в переговорах с Киевом. Также главы государств будут обсуждать армяно-азербайджанский конфликт, возобновление дипломатических отношений между Турцией и Сирией.