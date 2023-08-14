"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на конвейере в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на конвейере в Тольятти. В компании сообщили, что перезапуск линии осуществили на месяц раньше намеченного срока.

До конца августа планируется выпустить 650 автомобилей этой модели в различных модификациях. В том числе – опытные машинокомплекты партии электромобилей Lada e-Largus, их планируется собрать до конца года в Ижевске.

Ранее "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства Largus в Ижевск. Полностью переезд должен завершиться во втором квартале 2024 года.

"Перенос производства Lada Largus связан с планами по загрузке линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей", - говорится в сообщении завода.

На "АвтоВАЗе" считают, что перерыв в производстве коммерческих автомобилей позволит российским поставщикам освоить производство необходимых комплектующих "для повышения технологического суверенитета по этой модели".