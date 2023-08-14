В районе Широкой речки горят надворные постройки

Читатели Накануне.RU сообщили о пожаре со стороны Широкой речки (Екатеринбург) - черный дым поднимается вверх, однако источника возгорания не видно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горят надворные постройки на ул. Феофанова. Пожар успел распространиться на площади в 100 кв.м. - существует угроза распространения огня на соседние строения.

Для тушения пожара задействовано 12 огнеборцев и 3 единицы техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.