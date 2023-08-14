14 Августа 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

"Моя семья" обвинила Минздрав в сокрытии статистики по абортам

Руководитель центра защиты материнства и детства "Моя Семья" Ольга Устюжанина заявила, что Минздрав вывел часть абортов из системы женских консультаций и передал их частным клиникам, чтобы улучшить статистику.
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Согласно официальной статистике, количество абортов в России постоянно снижается. В 2022 году их было около 400 тысяч. Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу снизить количество абортов.

Устюжанина уверена, что эти данные - обман и в России ежегодно уничтожают около 3 млн детей. Ведомство просто формирует ту статистику, которую хочет видеть президент, тем самым убивая будущее страны. Если Россия уже сегодня крупно не вложится в свое население фертильного возраста, то страну в ближайшем будущем ожидает жестокая гражданская война с мигрантами.

"Многие в мире считают, что русским нет места на земле, и сами русские считают, что им (их детям) нет места на земле", - написала она на своей странице.

В июне вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что за последние четыре года количество абортов в госучреждениях снизилось более чем на 27%, но в частных клиниках за этот же период выросло на 16%. Она призвала не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. Ранее она сказала, что реальное количество абортов минимум в три раза больше официальных данных.

Теги: аборт, минздрав, статистика


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