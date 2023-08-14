Сильная задымленность в городах Якутии продержится минимум до среды

Сильная задымленность в нескольких якутских районах и городах, в том числе в Якутске, сохранится до среды как минимум, сообщил глава республики Айсен Николаев.

Сейчас на территории самого большого субъекта страны действует 127 лесных пожаров, основная часть – в Усть-Майском, Олекминском и Алданском районах. По словам Николаева, тревожная ситуация также сохраняется в Верхнеколымском районе.

По словам Николаева, в задымленных районах будут "усиленно работать учреждения здравоохранения", а также будут приняты "меры по аэрации".

Руководство республики уповает на дожди: "В эти дни в ряде районов ожидаются дожди. Необходимо максимально воспользоваться погодными условиями, чтобы локализовать, а затем ликвидировать действующие пожары".

Площадь пожаров в Якутии сейчас составляет почти 370 тыс. гектаров. Из-за задымления осложнена работа аэропорта Якутска.